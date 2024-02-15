Премьер Словакии сделал крайне неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Hlavne spravy.

Так, политик не верит, что Россия покинет оккупированные Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Он сказал: «Если кто-то думает, что единственное решение ситуации в Украине заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть».

По его словам, его правительство выступает за гуманитарную помощь нашей стране и не верит в военное решение.

Было сказано: «Я очень хочу, чтобы эта война закончилась, иначе мы будем свидетелями большого числа жертв с одной и другой стороны без какого-либо результата».

Словацкий лидер добавил: «Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный. Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма».

Ранее премьер Словакии раскритиковал стратегию ЕС и США по Украине.