Грипп и ОРВИ стремительно расползаются по Украине. За неделю — более 230 тысяч заболевших

За неделю более 230 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19, в четырех областях превышен эпидпорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«С 5 по 11 февраля в Украине заболело 232 199 человек, из них 124 690 — дети до 17 лет. В медицинской помощи нуждались 7259 человек (3% от всех заболевших), половина госпитализированных — 4331 человек — дети», — говорится в сообщении.

Эпидпорог превышен в Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. В этих регионах, как отмечают в министерстве, могут применяться локальные карантинные меры: введение маскового режима, социального дистанцирования, соблюдение требований личной гигиены, температурного режима, отмена массовых мер по нормализации ситуации и т.д.

Минздрав сообщает, что в 21 регионе зафиксирована циркуляция вирусов гриппа типов А и В. За предыдущую неделю зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов вследствие осложнений гриппа: четыре — в Киеве (возраст умерших: 65, 68, 75 и 77 лет), по одному случаю в Винницкой (31 год), Львовской (66 лет) и Черкасской (30-летняя беременная женщина) областях. Отмечается, что ни у одной из умерших не было прививок против гриппа.

С 5 по 11 февраля COVID-19 обнаружили у 2867 человек, больше всего — в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях. Госпитализированы 759 заболевших, 111 из которых — дети. Всего в Украине за это время зарегистрировано 20 связанных с коронавирусом летальных исходов, умершие не были привиты против COVID-19.

Всего с начала эпидсезона (со 2 октября 2023 г. по 11 февраля 2024 г.) в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 932 615 человек (8% населения страны). В частности, 139 696 человек переболели COVID-19: умерли 732 человека, из них четыре ребенка в возрасте до 17 лет.

Летальные случаи из-за осложнений гриппа начали регистрировать в конце декабря, умерли 43 человека.

Напомним, в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей.