Ученые рассказали, почему нужно есть квашеную капусту

Ученые из Ирландского национального университета в Корке поведали о пользе ферментированных продуктов. Среди них – квашеная капуста и огурцы.

Эксперты говорят, что они дают возможность улучшить состояние психического и физического здоровья путем воздействия на ось кишечник-мозг.

Дело в том, что микробы, колонизирующие кишечник, служат важным посредником в системе взаимосвязи кишечника и мозга.

Поясняется, что такая двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой.

Так, химические вещества, выделяемые в кишечнике микробиомом, оказывают огромное влияние на развитие мозга.

Говорится о том, что определенные эмоциональные реакции, такие как стресс, могут приводить к негативным изменениям нормального состава микробиома человека и последующему избыточному газообразованию или болям в животе.

Сообщается, что ферментация как способ приготовления исторически использовалась для продления срока хранения и улучшения вкуса продуктов.

Подобные продукты разнообразны и классифицируются по субстратам. В их число входят злаки, молочные продукты, мясо, рыба, овощи и бобовые. Каждый из этих типов пищи проходит уникальные процессы ферментации.

Специалисты информируют, что ферментированные продукты влияют на ось кишечник-мозг посредством модуляции иммунитета, сохранения целостность кишечного и гематоэнцефалического барьеров и нейроэндокринной регуляции.

Было сказано, что гематоэнцефалический барьер представляет собой физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Его укрепление способствует защите мозга от вредных или нежелательных веществ в крови. Нейроэндокринная регуляция заключается в контроле выработки гормонов эндокринными железами. Центром нейроэндокринной регуляции считается гипоталамус – небольшой участок промежуточного мозга.

Кроме этого, как стало известно, ферментированные продукты оказывают глубокое воздействие на энтероэндокринную систему, регулируя выработку кишечных гормонов, таких как серотонин, нейропептид-Y, глюкагоноподобный пептид 1, грелин и соматостатин.

Данные гормоны, поясняют ирландцы, ответственны за моторику желудочно-кишечного тракта, аппетит и выработку инсулина. Серотонин участвует во многих интегральных функциях организма, таких как пищевое поведение, сон, циркадные ритмы, память, обучение, поведение, восприятие боли.

Резюмируется, что по данной причине в результате некоторых исследований была обнаружена связь между потреблением ферментированных продуктов и снижением тревожности, депрессии, а также улучшением когнитивных функций.

Ранее американцы рассказали о небывалой пользе корицы.