Стало известно об опасности супружеской жизни для здоровья

Американское сообщество по изучению ожирения говорит, что супружеская жизнь может быть опасна для здоровья. Стало известно, в чем дело.

Эксперты поведали о том, что счастливые в браке пары с наибольшей вероятностью набирают лишние килограммы в ходе совместного проживания.

Также, уверяют специалисты, совместный сон с мужем негативно сказывается на качестве ночного отдыха женщин.

Указывается на том, что в среднем женщины набирают около 11 килограммов в течение первых пяти лет брака.

Сообщается, что у счастливых пар процент жировой массы в теле часто больше, чем у тех, кто не удовлетворен отношениями.

Отмечается, что супруги в удачном брачном союзе ослабляют усилия по поддержанию веса из-за отсутствия мотивации привлекать партнера.

В то же время, недовольство браком подталкивает людей оставаться в форме для поиска альтернатив.

Кроме этого оказалось, что женатые мужчины получают более значительную пользу от совместного сна с супругой по сравнению с замужними женщинами. Последние чаще спали беспокойно из-за внешних факторов и посторонних шумов, таких как храп.

Ранее британцы выяснили пикантную разницу между мужчинами и женщинами.