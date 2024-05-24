Названы питательные вещества, который поддерживают наш мозг

Эксперты из университета Небраски в Линкольне (США) узнали о том, какие питательные вещества поддерживают здоровье мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин способствуют сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте.

В проведенном исследовании приняли участие сто когнитивно здоровых людей в возрасте 65-75 лет.

Американцы собрали данные об образе жизни и питании испытуемых и попросили их предоставить образцы крови для определения в ней концентрации определенных биомаркеров качества рациона.

Кроме этого подопытные прошли тесты на оценку когнитивных навыков и МРТ мозга.

В конечном итоге выяснилось, что люди с хорошей памятью и вниманием потребляли много жирных кислот (вакценовую, гондоевую, альфа-линоленовую, элкозапентаеновую, эйкозадиеновую и лигноцериновую).

Поясняется, что они содержатся в жирной рыбе, орехах, шпинате, брокколи, семенах и оливковом масле.

Оказалось, что для сохранения когнитивного здоровья необходимы антиоксиданты и каротиноиды, включая цис-лютеин, транс-лютеин и зеаксантин.

Сообщается, что эти природные полезные вещества входят в состав многих фруктов, овощей и ягод, которые защищают клетки организма от окислительного стресса, то есть особой формы повреждения.

Резюмируется, что анализ биомаркеров крови показал, что замедлять старение мозга могут витамин Е и холин – данными питательными веществами богаты белковые продукты животного происхождения.

Ранее популярный диетолог назвала самые полезные растительные масла.