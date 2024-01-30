Американцы рассказали о небывалой пользе корицы

Исследователи из университета штата Калифорния в США поведали о небывалой пользе корицы. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что ежедневный прием добавок с корицей серьезно снижает концентрацию глюкозы в крови у лиц с ожирением, избыточным весом и преддиабетом.

Уточняется, что всего в исследовании приняли участие 19 человек с преддиабетом.

Эти люди имели лишний вес (или страдали ожирением).

Эксперты зафиксировали показатели концентрации глюкозы в крови участников, их рост и вес.

После этого добровольцы были разделены на две группы.

Участники из первой группы ежедневно на протяжении четырех недель принимали четыре грамма корицы в виде капсул. Добровольцы из второй группы употребляли такое же количество плацебо.

Указывается, что одному добровольцу пришлось отказаться от участия в исследовании. Уровни глюкозы в крови оставшихся 18 участников регулярно измерялись во время, до и после эксперимента.

Выяснилось, что данный показатель значительно снизился в первой группе по сравнению с контрольной.

Подчеркивается, что ни один участник не сообщил о каких-либо неблагоприятных побочных эффектах вмешательства.

В работе говорится, что концентрации глюкозы и инсулина после приема пищи существенно не различались между участниками первой и контрольной групп.

Известно, что тенденции в модуляции уровня глюкозы в организме менялись более резко и благоприятно в первой группе.

Американцы поведали, что конкретные биологически активные соединения, содержащиеся в корице и ответственные за снижение уровня глюкозы в крови, пока не выявлены.

Резюмируется, что даже четыре грамма корицы, употребляемые ежедневно в качестве специи, могут улучшить состояние здоровья при преддиабете и снизить риск развития диабета у людей с избыточным весом.

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