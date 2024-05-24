Ученые рассказали, какая погода увеличивает риск умереть от коронавируса

Эксперты из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН в России поведали, какая погода увеличивает риск умереть от коронавируса. Их цитируют местные СМИ.

Ученые установили, что перепады температуры могут усугубить симптомы у людей, инфицированных этой заразой, и привести к быстрому прогрессированию заболевания вплоть до летального исхода.

Выяснилось, что каждое кратковременное понижение дневной температуры воздуха более чем на три градуса приводит к всплескам числа госпитализаций из-за коронавируса с задержкой в 1–3 дня и 7 дней.

В отчете сказано: «Не какая-то условная вероятность или связанное с этим ожидание, а именно каждое краткосрочное падение дневных температур на три градуса и более приводит к росту госпитализаций через 1-3 дня. Это практически неизбежно».

Специалисты разработали алгоритм, позволяющий с достаточно высокой точностью предсказывать всплески в госпитализациях, связанных с респираторными инфекциями, что даст преимущества в подготовке к таким событиям на уровне городов и районов.

Информируется: «С помощью разработанной нами методологии мы разложили сложную пандемическую волну на составляющие. Основой такого подхода стала математическая теория передачи/приема полезного сигнала электромагнитными волнами».

Поясняется: «Это похоже на то, как наши сотовые телефоны выделяют нужный сигнал из миллионов электромагнитных волн. Только в своей работе мы использовали дыхательную систему инфицированных людей в инкубационный период».

Было установлено, что дыхательная система, особенно когда она ослаблена вирусом или инфекцией, очень чувствительна к внешним воздействиям, и ее реакции на эти воздействия служат относительно точным и быстрым источником сигнала.

Уточняется, что данный метод россияне успешно применили для анализа пандемических волн в трёх городах: Томске (Россия), Нью-Йорке и Бостоне (США).

Резюмируется, что людям с ослабленной дыхательной системой, например, на начальных стадиях инфекции, когда только произошло заражение и идет инкубационный период, очень важно избегать даже краткосрочных температурных стрессов. Данный период во многом определяет тяжесть заболевания и риск смерти.

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