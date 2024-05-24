Корейцы выявили неожиданное свойство ультрафиолета

Эксперты из Сеульского национального университета в Южной Корее узнали кое-что новое об ультрафиолете. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его воздействие увеличивает расход энергии у мышей.

Поясняется, что ультрафиолетовое излучение оказывает разнообразное влияние на кожу: оно может как вызвать солнечные ожоги, привести к фотостарению и спровоцировать развитие рака, так и способствовать синтезу витамина D в организме.

Во время своей работы специалисты узнали, что ультрафиолетовые лучи также способны менять метаболизм подкожно жировой клетчатки.

Опыты на грызунах продемонстрировали, что ультрафиолет препятствует набору лишнего веса за счет стимуляции выработки нейромедиатора норадреналина, который не только снижает уровень лептина (так называемого гормона голода), но и ускоряет расход энергии за счет потемнения подкожного жира.

Было сказано, что темный или бурый жир, в отличие от белого, метаболически активен, и выполняет функции термогенеза (образования тепла), защищает стенки сосудов и помогает ускорить метаболизм.

Теперь ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы определить то, как можно использовать такой метод жиросжигания без вреда для здоровья.

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