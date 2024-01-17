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Новости > Глава ВОЗ призвал готовиться к «болезни Х»

Глава ВОЗ призвал готовиться к «болезни Х»

Александр Панько
17.01.24 15:29
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Глава ВОЗ призвал готовиться к «болезни Х»

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе «болезни Х». Заявление прозвучало на панельной дискуссии ВЭФ в Давосе.

Он сказал: «Термин «болезнь X» привлекает немало внимания. Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018-м году».

Чиновник добавил: «Существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том когда, а не если».

Стоит отметить, что участники дискуссии «Подготовка к болезни X» обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы для того, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания.

 

Ранее глава ВОЗ огорошил жутким прогнозом.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, болезнь х

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