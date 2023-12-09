Киану Ривз: дом знаменитого актера ограбили

Главное: Из дома Киану Ривза украли оружие. Звезды в этот момент в доме не было.

Детали: Грабители проникли в дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе и украли огнестрельное оружие.

В ночь с 6 на 7 декабря неизвестные подъехали к зданию, разбили окно, проникли внутрь, взяли оружие и быстро покинули территорию.

Во время происшествия Киану Ривз не находился дома.

Полицию вызвали соседи звезды, которые заметили подозрительных людей в лыжных масках.