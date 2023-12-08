Василий Кухарский: на войне погиб украинский актер

Главное: Актер театра и кино Василий Кухарский погиб на войне. Он был тяжело ранен.
Детали: Умер актер театра и кино, военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кухарский.
Главное: Актер театра и кино Василий Кухарский погиб на войне. Он был тяжело ранен.
Детали: Умер актер театра и кино, военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кухарский.
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