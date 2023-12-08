Василий Кухарский: на войне погиб украинский актер

Главное: Актер театра и кино Василий Кухарский погиб на войне. Он был тяжело ранен.

Детали: Умер актер театра и кино, военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кухарский.

Актер с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и защищал Украину.

В сентябре Василий Кухарский был тяжело ранен, поэтому нуждался в сложном лечении и реабилитации.

В Театре на Подоле сообщили, что дата прощания пока уточняется.