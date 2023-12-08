В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерли от коронавируса за два последних месяца

Главное: С октября в Украине от COVID-19 умерло 343 человека. В Украине в этом году ведется объединенный подсчет случаев заболевания COVID-19, а также гриппа и ОРВИ.

Детали: Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с октября в Украине от COVID-19 умерло 343 человека, среди которых двое детей до 17 лет, пишет «Укринформ».

Кузин напомнил, что больной гриппом или COVID-19 человек должен находиться дома, а если у него есть сопутствующие тяжелые заболевания или избыточный вес, то он относится к группе риска и должен обратиться к врачу как можно скорее. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к осложнениям, а также смерти больного.

Кроме того, Кузин отметил важность вакцинации от COVID-19.

«В Украине, по меньшей мере, 12 миллионов человек не имеют второй бустерной дозы, то есть, по сути, у них нет полноценного иммунитета. Вакцинация должна быть основой для профилактики здоровья каждого украинца», — сказал главный санитарный врач.

Кузин добавил, что в Украине в этом году ведется объединенный подсчет случаев заболевания COVID-19, гриппом и ОРВИ.

«С начала октября в Украине переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 чуть более 1,3 миллиона украинцев. Если сравнивать с прошлогодним сезоном, то в абсолютном количестве это выше почти на 41%. Все это связано с тем, что в прошлом году у нас отдельно считали случаи гриппа и ОРВИ, а в этом году это уже совмещено, когда эпидемиологические пороги считаем вместе, в том числе и относительно ковида», — сказал он.

Как сообщил Кузин, с октября было зарегистрировано почти 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, за одну неделю в среднем госпитализируется около 4 тысяч пациентов. Госпитализации подлежат люди с тяжелым течением заболевания или пациенты из групп риска.

Превышение эпидемиологического порога зарегистрировано только в Черновицкой области.

Кузин добавил, что в большинстве стран Европы активная циркуляция вируса гриппа еще не началась или находится на начальном уровне, а максимальной активизации вируса ждут в конце декабря.

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