В Мелитополе оккупанты гонят в военкоматы даже бюджетников, — мэр

Главное: В оккупированном Мелитополе мужчинам, получающих российский паспорт, выдают заодно и повестку. Также сотрудников бюджетных учреждений отправляют в военкомат и заставляют проходить медосмотр.

Детали: Несмотря на заверения россиян об отсутствии мобилизации на временно захваченных территориях Украины, в Мелитополе отправляют в военкомат даже бюджетников. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В Мелитополе сотрудников бюджетных учреждений отправляют в военкомат и заставляют проходить медосмотр», — отметил он.

По словам Федорова, мужчинам, получающим российский паспорт, также выдают повестку.

В тему: В Мелитополе оккупанты вручают повестки вместе с российскими паспортами.