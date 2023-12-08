Германия предоставила новый пакет оружия Украине

Главное: Украина получила от Германии новый военный пакет. В частности, нам предоставили систему воздушной разведки нового поколения Luna NG, превосходящую предыдущую модель по всем характеристикам.
Детали: Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства ФРГ в пятницу, 8 декабря.
ВСУ получили небольшое количество снарядов, беспилотников и грузовых автомобилей.
В новый военный пакет вошли:
— 250 снарядов калибра 155 мм;
— разведывательный беспилотник LUNA NG;
— 10 разведывательных дронов VECTOR;
— 70 автоматических гранатометов MGW;
— 6 патрульных машин;
— 8 грузовиков Zetros;
−100 тысяч военных аптечек;
— медицинские материалы.
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