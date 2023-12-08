В Белом доме не обещают Киеву длительной поддержки

Главное: Белый Дом не может дать гарантии на продление военных поставок Киеву. При этом он готов к переговорам с республиканцами для продолжения финансирования потребностей Украины.

Детали: Соединенные Штаты Америки имеют возможность оказывать Украине помощь в ближайшие несколько недель. Но Белый дом не может дать гарантии на продление военных поставок Киеву. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, в Белом доме глубоко обеспокоены предоставлением помощи Украине в области безопасности в будущем. Он же объяснил, что причина сложной ситуации — в политической «кухне» Соединенных Штатов.

«В Белом доме не могут дать гарантии помощи Украине, поскольку это все решается в Конгрессе», — сказал он.

Кирби акцентировал, что у Украины есть сильная двухпартийная поддержка в Конгрессе США, однако есть «небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за достаточно экстремальной пограничной политики».

Он также сообщил, что Белый Дом готов к переговорам с республиканцами о продолжении финансирования Украины.

«Президент высказался, что мы готовы вести переговоры по этому поводу, он верит, что должна быть изменена иммиграционная политика, а также изменены ресурсы, и он готов вести этот разговор», — сказал Кирби.

В свою очередь, представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, также присутствовавшая на брифинге, назвала «потрясающим» то, что Соединенные Штаты дошли до момента, что «республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок на который он мог бы надеяться».

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