Обломки сбитых ракет РФ повредили дома в Киевской области

Главное: После продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации. Всего было выпущено 19 ракет, 14 из них удалось сбить.

Детали: Российские войска в пятницу, 8 декабря, атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы ПВО уничтожили все летевшие в направлении столицы ракеты еще на подлете в город. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«После длительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все летевшие в направлении Киева ракеты были уничтожены еще на подлете к столице», — отметил он.

Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

«Как вы видите, враг дождался своего времени и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города», — отметил Попко и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киевской области из-за падения обломков сбитых российских ракет есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне запустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 14 ракет.

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