Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лубинец озвучил число депортированных в Россию украинских детей

Лубинец озвучил число депортированных в Россию украинских детей

Агата Кловская
07.12.23 13:43
88
Лубинец озвучил число депортированных в Россию украинских детей

Главное: В Россию было насильно депортировано почти 20 тысяч украинских детей. Если Украина будет возвращать по одному ребенку каждый день, то понадобится 55 лет, отметил Дмитрий Лубинец.

Детали: Власти Украины имеют официальные данные о депортации почти 20 тысяч детей в страну-агрессор Россию. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ в четверг, 7 декабря.

«Сейчас есть цифра более чем 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это на фоне того, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашей государства», — рассказал Лубинец во время международной конференции по правам человека Свобода или страх.

По его словам, украинская власть сейчас имеет очень много инициатив по этому поводу.

«Да, к сожалению, у нас не очень много инструментов, как нам вернуть всех украинских депортированных детей. Но мы ищем все новые и новые конкретные инструментарии, как мы можем возвращать наших украинских детей», — добавил омбудсмен.

В тему: Украина ищет способ прекратить депортацию детей.

Тэги: общество, дети, депортация, война в Украине, Дмитрий Лубинец

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Мортон Олпорт: история ученого, который торговал трупами
07.12.23 10:18

Мортон Олпорт: история ученого, который торговал трупами

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.12.23 14:07

Жертвами израильских ударов по Сектору Газа стали уже 132 сотрудника ООН

07.12.23 13:58

Украина и США будут вместе производить системы ПВО

07.12.23 13:43

Китай обратился к ЕС по поводу войны в Украине

07.12.23 13:30

Стало известно, сколько украинские банки заработали с начала года

07.12.23 13:07

Украину продолжит заносить снегом – прогнозируется гололед

07.12.23 12:55

В Милане произошло весьма необычное ограбление

07.12.23 12:53

Си Цзиньпин заявил о необходимости развития партнерства между Китаем и ЕС

07.12.23 12:40

Из 18 сел в Сумской области эвакуированы все жители, — ОВА

07.12.23 11:58

Похолодание добавило проблем с электричеством в Украине

07.12.23 10:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 336 230 солдат

07.12.23 09:45

Сенат США заблокировал помощь Украине

07.12.23 09:23

Появилось видео с места убийства предателя Украины Ильи Кивы

06.12.23 15:55

В ОП назвали условия открытия аэропорта «Борисполь»

06.12.23 11:50

Есть большой риск проиграть войну без помощи США, — Ермак

06.12.23 11:21

Стали известны последствия вчерашней атаки дронов по Крыму

06.12.23 10:22

Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами

05.12.23 18:26

«Партия Залужного» побеждает на выборах в ВРУ, - опрос

05.12.23 14:58

ЕС назвал приоритеты по гарантиям безопасности для Украины

05.12.23 12:41

Наша цель — победа Украины, мы будем и дальше помогать, — Госдеп

30.11.23 16:42

В ООН всерьез переполошились из-за развития искусственного интеллекта

30.11.23 15:46

Премьер Словакии раскритиковал стратегию ЕС и США по Украине

01.12.23 15:27

В МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги

02.12.23 12:49

Залужному доверяют больше украинцев, чем Зеленскому, - опрос

01.12.23 10:13

В некоторых областях Украины могут ввести карантин из-за коронавируса

01.12.23 09:52

ЕС согласовал поддержку Украины на 50 млрд евро

01.12.23 16:25

Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга

30.11.23 16:25

В Германии продолжает расти число безработных

30.11.23 15:01

Война в Украине: глава Еврокомиссии признала, что ситуация на фронте непростая

30.11.23 15:47

Премьера Франции раскритиковали за вопиющее поведение в здании парламента

Фото и Видео
Пацаны, 4 сезон (2024): трейлер супергеройского телесериала
Пацаны, 4 сезон (2024): трейлер супергеройского телесериала
Пацаны, 4 сезон (2024): трейлер супергеройского телесериала
Пацаны, 4 сезон (2024): трейлер супергеройского телесериала
В Брянске девочка устроила стрельбу в школе и застрелилась
В Брянске девочка устроила стрельбу в школе и застрелилась
В России сразу после взлета загорелся самолет
В России сразу после взлета загорелся самолет
Дом Дракона, 2 сезон (2024): дата выхода и трейлер продолжения эпичного сериала
Дом Дракона, 2 сезон (2024): дата выхода и трейлер продолжения эпичного сериала
Гризельда (2024): дата выхода и трейлер сериала о колумбийской наркобаронессе
Гризельда (2024): дата выхода и трейлер сериала о колумбийской наркобаронессе
Появилось видео с места убийства предателя Украины Ильи Кивы
Появилось видео с места убийства предателя Украины Ильи Кивы
Тейлор Свифт стала человеком 2023 года
Тейлор Свифт стала человеком 2023 года
Появилось видео, как плачет Ким Чен Ын
Появилось видео, как плачет Ким Чен Ын
Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год
Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год
GTA VI: опубликован официальный трейлер игры
GTA VI: опубликован официальный трейлер игры
fraza.com
Новости блогосферы
29.11.23 09:50

Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.