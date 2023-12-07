Лубинец озвучил число депортированных в Россию украинских детей

Главное: В Россию было насильно депортировано почти 20 тысяч украинских детей. Если Украина будет возвращать по одному ребенку каждый день, то понадобится 55 лет, отметил Дмитрий Лубинец.

Детали: Власти Украины имеют официальные данные о депортации почти 20 тысяч детей в страну-агрессор Россию. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ в четверг, 7 декабря.

«Сейчас есть цифра более чем 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это на фоне того, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашей государства», — рассказал Лубинец во время международной конференции по правам человека Свобода или страх.

По его словам, украинская власть сейчас имеет очень много инициатив по этому поводу.

«Да, к сожалению, у нас не очень много инструментов, как нам вернуть всех украинских депортированных детей. Но мы ищем все новые и новые конкретные инструментарии, как мы можем возвращать наших украинских детей», — добавил омбудсмен.

В тему: Украина ищет способ прекратить депортацию детей.