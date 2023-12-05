У Бритни Спирс редкое заболевание, — СМИ

Главное: Бритни Спирс может страдать акатизией. Поклонники считают, что болезнь могли вызвать препараты, которые певица принимала в психбольнице.

Детали: Фанаты американской певицы Бритни Спирс считают, что у нее психиатрическое заболевание. Эти догадки появились после того, как звезда начала демонстрировать агрессивные танцы. Позже некоммерческая организация Akathisia Alliance for Education and Research решила дать объяснение странному поведению артистки.

Отмечается, что Спирс может страдать акатизией. Это синдром, сопровождающийся периодическим или постоянным желанием постоянно двигаться или менять позу. Он проявляется у больных, которые не могут долго усидеть на одном месте.

Между тем, поклонники считают, что болезнь могли вызвать препараты, которые певица принимала в психбольнице.

«Из-за болезни больное лицо начинает активно двигаться, чтобы избавиться от болезненных ощущения. Хуже всего то, что данная болезнь может привести к самоубийству, которое больше пугает поклонников», — утверждает исследовательская группа.

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