В Украине хотят в три раза увеличить акциз на автогаз

Главное: Данил Гетманцев заявил, что акциз на автогаз должен быть увеличен в три раза. Решение вопроса о повышении акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев, отметил он.

Детали: Верховная Рада в течение нескольких месяцев должна решить вопрос о повышении акциза на автогаз. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает enkorr.

«Около 60 млрд гривен акцизов и НДС составили поступления средств в бюджет в этом году», — сказал он, отметив, что повышение акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев.

«Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика», — сказал Гетманцев.

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