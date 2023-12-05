В Госдепе рассказали, планируют ли США поставки нового дальнобойного оружия Украине

Главное: Представитель Госдепа Дэниел Сайзек отметил, что США уже предоставили мощное оружие для самообороны Украины. При этом вопрос о поставке нового дальнобойного оружия только обсуждается.

Детали: Правительство США готово рассматривать все варианты и увеличивать свою поддержку Украины. В то же время вопрос о поставке нового дальнобойного оружия только обсуждается, и конкретного ответа на него нет. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

«Этот вопрос обсуждается, но на данный момент у меня нет конкретного ответа. Но до сих пор мы видели, что правительство США готово рассматривать все варианты и увеличивать свою поддержку», — сказал он.

Представитель Госдепа напомнил, что США уже предоставили мощное оружие для самообороны Украины.

«Я не могу комментировать конкретные системы или новые вооружения. Но могу сказать, что правительство США продолжает рассматривать все возможные варианты поддержки Украины. И оно остается в тесном контакте с правительством Украины и обсуждает потребности Украины в обороне», — отметил Сайзек.

По его словам, США до сих пор видели, что ВСУ очень способны, очень быстро понимают, как использовать любые вооружения для самообороны, они очень креативно используют все это оборудование.

«Мы видим, что касается F-16, что украинские летчики очень способны, готовы, имеют очень высокую мотивацию», — резюмировал он.

В тему: Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что контрнаступление ВСУ проходит довольно тяжело, но украинские военные очень мужественно обороняются. По его словам, США будут и дальше помогать Украине.