В Крыму оккупанты милитаризуют детей

Главное: У Зеленского заявили, что оккупанты в Крыму милитаризуют детей. Захватчики планируют за пять месяцев подготовить более 400 детей-операторов беспилотников.

Детали: Российские захватчики в оккупированном Крыму незаконно милитаризуют детей. Об этом сообщает представительство президента в Крыму на своей Facebook-странице во вторник, 5 декабря.

«Севастопольское незаконное «добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» получило почти 6 млн рублей на подготовку детей-операторов FPV. Из них 2,5 млн — из так называемого «фонда президентских грантов», — говорится в сообщении.

Россияне планируют за пять месяцев подготовить более 400 детей-операторов беспилотников от 11 до 16 лет на временно оккупированных территориях Севастополя, Крыма, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Так называемый заместитель директора «центра беспилотных летательных систем», созданного на базе захваченного Таврического университета, заявил о том, что «ведется подготовка операторов беспилотных дронов».

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