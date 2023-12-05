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Новости > ЕС назвал приоритеты по гарантиям безопасности для Украины

ЕС назвал приоритеты по гарантиям безопасности для Украины

Александр Панько
05.12.23 14:58
179
ЕС назвал приоритеты по гарантиям безопасности для Украины

Главное: Представитель ЕС прибыл в Киев для консультаций по гарантиям безопасности для Украины. Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Евросоюза для Украины.

Детали: Представители Минобороны и Евросоюза обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины. Об этом военное ведомство сообщило во вторник, 5 декабря.

Указано, что представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации по пакету гарантий безопасности для Украины.

Направления долгосрочной помощи ЕС представил заместитель генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.

Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Евросоюза для Украины:

— помощь военной техникой и оборудованием;

— обучение украинских военных;

— сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

— противостояние кибер- и гибридным угрозам;

— помощь в разминировании;

— реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

— усиление способности контролировать запасы оружия;

— поддержание усилий по ядерной безопасности;

— обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Фриз также подчеркнул, что ЕС «пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо».

В тему: Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что контрнаступление ВСУ проходит довольно тяжело, но украинские военные очень мужественно обороняются. По его словам, США будут и дальше помогать Украине.

Тэги: Евросоюз, Украина, гарантии безопасности

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