Из Авдеевки эвакуировали всех детей

Главное: Все дети, проживающие в Авдеевке, были эвакуированы. Ранее глава ГВА сообщал, что в Авдеевке официально оставался один ребенок — это мальчик, но его не могли найти.

Детали: Из Авдеевки Донецкой области эвакуированы все дети. Об этом заявил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Громадське радіо.

«Нет детей в городе. Нашли мы эту семью с мальчиком, они уехали. По состоянию на сейчас нет ни одного ребенка в городе. По всем фронтовым общинам почти нигде детей не осталось», — рассказал он.

Ранее глава ГВА сообщал, что в Авдеевке официально оставался один ребенок — это мальчик, но его не могли найти. Его родители уже около 4 месяцев не получают гумпомощи.

В тему: В Авдеевке осталось чуть более 1,4 тысяч жителей. До войны было 32 тысячи людей.