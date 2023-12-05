Николас Кейдж: легендарный актер признался, что готов завязать с кино

Главное: Актер Николас Кейдж готов уйти из кино. Но хочет сняться еще в нескольких фильмах.

Детали: 59-летний американский актер Николас Кейдж признался, что готов уйти из кино. Слова прославленного артиста цитирует издание Vanity Fair.

Он сказал: «Возможно, во мне осталось еще три или четыре фильма. Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Я думаю, что я сделал все возможное».

Легенда Голливуда добавил: «Я хочу попрощаться на высокой ноте».

При этом актер сказал, что его отец умер в возрасте 75 лет, и, по его расчетам, ему осталось всего 15 лет.

Артист задался вопросом: «Что я хочу делать с этими 15 годами, используя моего отца в качестве модели? Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу провести время со своей семьей. Я начинаю закреплять этот план».

Впрочем, Николас Кейдж добавил, что готов попробовать себя в других формах актерского мастерства, в том числе и в телесериале, чего он никогда не делал ранее.

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