Apple будет выпускать собственные кредитные карты

Главное: Apple собирается выпускать свои кредитные карты. Вместе с американским банком Chase.
Детали: Компания Apple собирается выпускать собственные кредитные карты совместно с американским банком Chase. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на инсайдера Марка Гурмана.
Информируется, что на данный момент Apple находится в стадии разрыва отношений с банком Goldman Sachs.
Напоминается, что в 2019-м году они представили продукт Apple Card, который, как выяснилось, стал значительно убыточным для Goldman Sachs.
Известно, что Apple хранит на счетах Chase 60 миллиардов долларов, а сам банк является одним из самых старых партнеров ИТ-гиганта по части сервиса Apple Pay.
Говорится и о том, что у Chase для Apple есть полезное преимущество в виде выпуска кредитных карт MasterCard, а не только American Express.
Ожидается, что, в случае заключения сделки, новая Apple Card будет работать во всех странах мира, где присутствует MasterCard.
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