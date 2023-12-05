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Новости > Apple будет выпускать собственные кредитные карты

Apple будет выпускать собственные кредитные карты

Агата Кловская
05.12.23 16:35
157
Apple будет выпускать собственные кредитные карты

Главное: Apple собирается выпускать свои кредитные карты. Вместе с американским банком Chase.

Детали: Компания Apple собирается выпускать собственные кредитные карты совместно с американским банком Chase. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на инсайдера Марка Гурмана.

Информируется, что на данный момент Apple находится в стадии разрыва отношений с банком Goldman Sachs.

Напоминается, что в 2019-м году они представили продукт Apple Card, который, как выяснилось, стал значительно убыточным для Goldman Sachs.

Известно, что Apple хранит на счетах Chase 60 миллиардов долларов, а сам банк является одним из самых старых партнеров ИТ-гиганта по части сервиса Apple Pay.

Говорится и о том, что у Chase для Apple есть полезное преимущество в виде выпуска кредитных карт MasterCard, а не только American Express.

Ожидается, что, в случае заключения сделки, новая Apple Card будет работать во всех странах мира, где присутствует MasterCard.

В тему: Стив Джобс практиковал «пивной тест».

Тэги: банк, Apple, кредит, мир, экономика, финансы

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