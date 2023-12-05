Украина получила дополнительные комплексы ПВО и ракеты к ним, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Также Украина впервые вышла на показатель производства в шесть САУ «Богдана» в месяц, сообщил президент.

Детали: Украина получила от западных партнеров современные зенитные комплексы и ракеты для ПВО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания в понедельник, 5 ноября.

«Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты в существующие системы ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям», — написал он, но не уточнил, о каких именно системах идет речь.

Глава государства подчеркнул, что приносят результат и усилия по наращиванию собственного производства оружия.

«Впервые вышли на показатель шесть „Богдан“ (САУ „Богдана“) в месяц. И уже видим, как увеличить его еще», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, успешно работает зерновой коридор в Черном море, через который уже транспортировали 7 млн тонн грузов.

Также глава государства получил доклады разведок и сведения с фронта об оборонных боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге.

Зеленский заверил, что Силы обороны реализуют замысел, как отбить у врага возможности и желание терроризировать Херсон. Тем временем в настоящее время местные власти преодолевают последствия очередного варварского обстрела со стороны рашистов и помогают пострадавшим.

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