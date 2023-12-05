На украинских заправках начал дешеветь автогаз

Главное: Сети АЗС начали снижать цены на автогаз. В среднем по Украине автогаз за выходные (2-3 декабря) подешевел на 9 копеек до 36,65 грн за литр.

Детали: Часть автозаправочных сетей Украины на протяжении 1-4 декабря снизили цены на автогаз. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

В частности, на станциях сети Motto продукт подешевел на 1,5 грн, до 36,48 грн/л. На одну гривну снизила цену Mango, 35,59 грн/л.

На 50 копеек цены снизили Luxwen, U.GO, Marshal, KLO, Кворум и Авантаж 7, до 35,99 грн/л, 35,86 грн/л, 35,5 грн/л, 35,49 грн/л, 33,95 грн/л соответственно.

Также пересмотрели цены в сторону уменьшения ОККО, VostokGaz и БРСМ-Нафта.

В среднем по Украине автогаз за выходные подешевел на 9 копеек, до 36,65 грн/л.

В тему: Из-за блокады польской границы в Украине продолжает дорожать автогаз. На некоторых АЗС он вовсе исчез.