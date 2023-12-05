В Мексике туристка пытались спасти своего сына от акулы, но погибла сама

Главное: В Мексике туристка стала жертвой акулы. Женщина пыталась спасти своего сына.

Детали: Страшная трагедия произошла в Мексике. О ней пишет издание Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско.

В минувшие выходные на побережье залива Мелаке погибла туристка – женщину атаковала акула.

Информируется следующее: «Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря, в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь».

Говорится: «По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из ее ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы».

Уточняется, что погибшая Мария Фернанда Мартинес Хименес спасала своего пятилетнего сына.

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