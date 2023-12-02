Реестр педофилов в Украине наконец-то заработал

Главное: ОГУ сформировал Реестр педофилов. В нем более 600 педофилов.

Детали: Офис генпрокурора Украины сформировал Реестр педофилов. В сообщении говорится, что в реестр внесены все граждане Украины, когда-либо совершивших секс-преступления против детей, в том числе те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

На данный момент в реестре более 600 педофилов. Доступ к нему будут иметь, кроме правоохранителей, директора школ и садов, руководители госадминистраций и главы органов местного самоуправления.

«Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве», — говорится в сообщении, но не объясняется, каким образом это будет сделано, если реестр не открыт для всех.