Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Реестр педофилов в Украине наконец-то заработал

Реестр педофилов в Украине наконец-то заработал

Александр Панько
02.12.23 19:03
143
Реестр педофилов в Украине наконец-то заработал

Главное: ОГУ сформировал Реестр педофилов. В нем более 600 педофилов.

Детали: Офис генпрокурора Украины сформировал Реестр педофилов. В сообщении говорится, что в реестр внесены все граждане Украины, когда-либо совершивших секс-преступления против детей, в том числе те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

На данный момент в реестре более 600 педофилов. Доступ к нему будут иметь, кроме правоохранителей, директора школ и садов, руководители госадминистраций и главы органов местного самоуправления.
 
«Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве», — говорится в сообщении, но не объясняется, каким образом это будет сделано, если реестр не открыт для всех.

Тэги: криминал, педофилия

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Переход в ад? Археологи хотят вскрыть потайные двери в пирамиде Хеопса
30.11.23 09:08

Переход в ад? Археологи хотят вскрыть потайные двери в пирамиде Хеопса

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.12.23 20:00

Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела

02.12.23 19:08

Виталий Кличко: В Украине, как и в РФ, скоро все будет зависеть от настроения одного человека

02.12.23 17:41

Робин Брукс: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200%, куда смотрит Брюссель?

02.12.23 12:49

Залужному доверяют больше украинцев, чем Зеленскому, - опрос

01.12.23 16:53

70-летняя африканка родила двойню

01.12.23 16:25

Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга

01.12.23 15:54

«Симка» одного из украинских операторов обнаружена в российских дронах

01.12.23 15:27

В МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги

01.12.23 14:49

В Киеве рухнувший строительный кран повредил трубопровод и затопил улицу

02.12.23 12:49

Залужному доверяют больше украинцев, чем Зеленскому, - опрос

01.12.23 13:59

Зеленский рассказал, как можно переломить ход войны

01.12.23 11:52

Зеленский признал неудачу украинского контрнаступления

01.12.23 09:52

ЕС согласовал поддержку Украины на 50 млрд евро

01.12.23 09:33

За сутки оккупанты потеряли в Украине еще более 1200 человек

01.12.23 09:22

Израиль снова обстреливает Газу

30.11.23 14:16

Зима в Украине начнется со значительного потепления

30.11.23 09:29

Генри Киссинджер: экс-госсекретарь США умер в возрасте 100 лет

30.11.23 08:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 328 760 солдат

29.11.23 15:57

Стало известно, чем могли отравить жену Буданова

26.11.23 14:55

ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

26.11.23 14:29

Режиссер Карл Эрик Ринш $55 млн, полученных для съемок от Netflix, потратил на... криптовалюту и автомобили

27.11.23 12:49

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

27.11.23 15:50

В Одессе несколько человек замерзли насмерть, — СМИ

28.11.23 13:09

Одиозная американская конгрессвумен призвала прекратить финансирование Украины

27.11.23 12:55

Известный американский врач заявил, что Байден сильно деградировал

29.11.23 09:25

Названы страны-противники быстрого вступления Украины в НАТО

29.11.23 16:40

Украина получила партию вакцины против штамма «Омикрон»

26.11.23 21:47

Зои Клозюр победила на детском «Евровидении 2023»

27.11.23 12:57

Пол Линч: Букеровскую премию 2023-го года получил ирландский писатель

Фото и Видео
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
70-летняя африканка родила двойню
70-летняя африканка родила двойню
В Киеве рухнувший строительный кран повредил трубопровод и затопил улицу
В Киеве рухнувший строительный кран повредил трубопровод и затопил улицу
В Бурятии взорвали второй за два дня поезд с нефтепродуктами, — соцсети
В Бурятии взорвали второй за два дня поезд с нефтепродуктами, — соцсети
Израиль снова обстреливает Газу
Израиль снова обстреливает Газу
Alyosha: Когда ты за границей — это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелам
Alyosha: Когда ты за границей — это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелам
Ведьмины бутылки заполонили американские пляжи
Ведьмины бутылки заполонили американские пляжи
Слово пацана. Кровь на асфальте (2023): в Украине обсуждают новый российский сериал
Слово пацана. Кровь на асфальте (2023): в Украине обсуждают новый российский сериал
На Харьковщине местный алкаш облил подростков бензином и поджог их
На Харьковщине местный алкаш облил подростков бензином и поджог их
Появилось видео, как в Вашингтоне рухнула рождественская елка
Появилось видео, как в Вашингтоне рухнула рождественская елка
fraza.com
Новости блогосферы
29.11.23 09:50

Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.