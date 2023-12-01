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Новости > В МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги

В МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги

Агата Кловская
01.12.23 15:27
167
В МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги

Главное: Во время воздушной тревоги школьники обязаны пройти в укрытие. Они там должны находиться с педагогом вплоть до отбоя тревоги.

Детали: Украинские дети уже почти второй год учатся в условиях полномасштабной агрессии России против Украины. В связи с этим образовательная система претерпела определенные изменения. Самое существенное среди них — это обязательный переход в укрытие во время воздушной тревоги.

Ребенок должен остаться в укрытии с педагогом. Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив объясняет, что это рекомендация самого Министерства.

Если тревога началась и родители пришли в школу, они могут находиться в укрытии вместе со своим ребенком, а после отбоя вместе пойти со школы.

Но, несмотря на это, окончательное решение о том, отдавать ли ребенка во время воздушной тревоги, принимает руководитель учебного заведения.

«Учителя также ответственные за то, чтобы дети находились в укрытии. Я считаю, что это недопустимо, когда таким образом поступают учителя во время воздушной тревоги», — сказал Сташкив.

В таком случае замминистра советует обращаться к директору школы, который даже может не знать о таких инцидентах. При необходимости родители могут обращаться и в другие образовательные учреждения, которые также должны реагировать на такие случаи.

В настоящее время органы местного самоуправления принимают решение о том, чтобы укрытия были доступны круглосуточно. В таком случае у гражданских также будет к ним доступ.

Однако следует учесть, что школьные укрытия рассчитаны на конкретное количество людей, которые могут находиться в учебном заведении. Поэтому во время учебного процесса следует учитывать емкость укрытия для того, чтобы пускать других граждан.

В тему: В Киеве доступ к укрытиям в учебных заведениях сделали круглосуточным.

Тэги: общество, школа, Министерство образования и науки, Укрытие, образование, школьники, новости Украины, воздушная тревога

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