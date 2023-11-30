Папа Римский призвал Израиль отказаться от террора в Секторе Газа

Главное: Папа Римский поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Франциск призвал отказаться от террора.

Детали: Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что глава католиков призвал Израиль не отвечать террором в Секторе Газа на террор ХАМАС.

Было сказано, что Франциск заявил о том, что запрещено отвечать террором на террор.

В то же время, президент Израиля считает, что его страна делает все необходимое в Секторе Газа для защиты собственного народа.

Информируется, что в ответ на это Папа Римский заявил о необходимости не возлагать ответственность на гражданское население палестинского анклава.

Резюмируется, что тот факт, что израильская сторона не обнародовала информацию о разговоре двух лидеров, свидетельствует о его негативном восприятии: «Смысл казался явным: папа назвал их кампанию в Секторе Газа актом терроризма».

В тему: Папа Римский сделал зловещее заявление.