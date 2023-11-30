Премьера Франции раскритиковали за вопиющее поведение в здании парламента

Главное: Премьер-министр Франции Элизабет Борн подверглась резкой критике. Она любит курить вейп в здании парламента.

Детали: Премьер-министр Франции Элизабет Борн нарвалась на шквал критики. Все произошло из-за ее привычки курить вейп в здании парламента.

Французские парламентарии назвали такое поведение чиновницы незаконным, охарактеризовав его как полнейшее презрение к своим коллегам.

Так, как стало известно, в ходе заседания в нижней палате французского парламента депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Каролин Фиа обратилась к премьер-министру, которая курила вейп прямо в зале заседаний: «Тут мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение».

Стоит добавить, что еще с 2007-го года во Франции введен запрет на курение в общественных местах, и Бурбонский дворец, где проходят заседания парламента, не является исключением.

При этом в минувший вторник министр здравоохранения страны Орельян Руссо объявил об ужесточении мер по борьбе с курением: будет введен запрет на курение на пляжах, в парках, лесах и территориях вблизи общественных мест.

Прогнозируется, что цена пачки сигарет будет постепенно увеличена с 11 до 13 евро.

Отметим, что Элизабет Борн уже не в первый раз подвергается критике за курение на заседаниях парламента.

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