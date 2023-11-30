Главное: Роберт Фицо прокомментировал войну в Украине Премьер Словакии раскритиковал стратегию ЕС и США.

Детали: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался по вопросу войны в Украине. Произошло это после его встречи с послами США и России.

Политик считает, что стратегия ЕС и США, которая реализуется в отношении нашей страны, не работает.

Было отмечено: «Послам я объяснил словацкие внутригосударственные приоритеты, а также свой взгляд на войну в Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает».

Сообщается, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения войны в нашей стране, и стандартизации словацко-российских отношений.

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