Война в Украине: глава Еврокомиссии признала, что ситуация на фронте непростая

Главное: Глава Еврокомиссии прокомментировала войну в Украине. Урсула фон дер Ляйен говорит, что ситуация на фронте непростая.

Детали: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала войну в Украине. Она дала свою оценку тому, что происходит на фронте.

Выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, чиновница сказала: «Да, ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать».

По ее словам, в 2024-м году ЕС будет способен производить миллион боеприпасов ежегодно.

Подчеркивается необходимость для стран ЕС наращивать оборону и готовиться к любым сценариям от традиционных до гибридных.

Сообщается, что в начале следующего года она представит предложение Стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая сконцентрируется на стратегическом планировании, эффективных правилах в отрасли, наращивании потенциала товаров и технологий двойного назначения и мобилизации государственных и частных инвестиций в отрасль.

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