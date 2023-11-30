Эстония призывает своих граждан не ездить в Россию, но закрывать границы не спешит

Главное: Эстонцев призвали не ездить в Россию. Названо условие для закрытия границ.

Детали: Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан своей страны не ездить в Россию. Чиновник сказал об этом на пресс-конференции правительства.

Он отметил, что, оценивая происходящее на границе Финляндии с Россией, его не исключает, что в случае необходимости придется закрыть кордон.

Чиновник сказал: «В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть».

Информируется, что Эстония готова закрыть границу с Россией в случае гибридных атак.

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