В ООН всерьез переполошились из-за развития искусственного интеллекта

Главное: В ООН переживают из-за развития искусственного интеллекта. Строят мрачные прогнозы.

Детали: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил об угрозе развития искусственного интеллекта. Стало известно, к чему это может привести.

Так, по его словам, способность цифровых технологий и генеративного искусственного интеллекта изменять общество и влиять на глобальную политику вызывает тревогу.

Напоминается, что в 2024-м году в странах с общим населением четыре миллиарда человек состоится около семидесяти голосований.

Чиновник сказал: «Я все больше встревожен способностью цифровых технологий изменять общество и влиять на глобальную политику. Цифровые подделки и кампании по дезинформации могут сыграть свою роль. Важно, чтобы мы были неприступной опорой в борьбе с дезинформацией и манипуляциями».

Отмечается, что генеративный искусственный интеллект способен революционным образом изменить человеческий образ жизни и решить некоторые из самых сложных мировых проблем.

При этом, считают в ООН, он увеличивает риски, которые ставят под угрозу права и достоинство человека.

Подчеркивается, что появление данной технологии является переломным моментом в истории всего человечества.

Резюмируется: «В этой связи крайне важно обеспечить, чтобы права человека были заложены в основу всего жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, при согласованных усилиях правительств и корпораций по созданию эффективных систем управления рисками».

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