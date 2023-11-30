В Германии продолжает расти число безработных

Главное: Число безработных в Германии растет. Еще 22 тысячи человек за месяц.

Детали: Уровень безработицы в Германии растет. Свежие данные по итогам ноября приводит Федеральное агентство по трудоустройству.

Сообщается, что безработных за месяц стало на 0,1% (это 22 тысячи человек).

Сейчас уровень безработицы в стране составляет 5,9%.

Информируется, что без учета сезонности уровень безработицы в Германии сократился до 5,6% с отметки октября в 5,7%, а число безработных уменьшилось до 2,606 миллиона с 2,607 миллиона человек.

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