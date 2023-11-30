Опубликован свежий рейтинг ФИФА: стало известно место сборной Украины

Главное: Появился новый рейтинг ФИФА. Украина сохранила в нем 22-ю позицию.

Детали: ФИФА опубликовала свежий рейтинг футбольных сборных мира. Украинская команда сохранила в нем 22-ю позицию.

Как известно, в ноябре подопечные Сергея Реброва провели один официальный поединок: в финальном туре квалификации к Евро-2024 наша команда сыграла вничью с Италией (0-0).

Список лучших команд мира продолжает возглавлять Аргентина.

Рейтинг ФИФА:

В тему: Определены соперники сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024.