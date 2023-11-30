Во Львовской области мужчину убило гигантской веткой при незаконной рубке леса

Главное: Во Львовской области во время незаконной рубки леса погиб мужчина. Его убило веткой.

Детали: Трагедия произошла в Стрыйском районе Львовской области в минувшую среду, 29 ноября. О ней поведали в местной полиции.

Сообщается, что тут 48-летний мужчина получил смертельную травму головы во время незаконной вырубки леса.

На бедолагу упала семнадцатиметровая срубленная ветка

Уточняется, что тело обнаружил лесничий во время обхода, который вызвал машину «скорой помощи».

Увы, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался от полученных травм.

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