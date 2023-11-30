В Украине серьезно подорожал один из важнейших продуктов

Главное: В Украине дорожает капуста. Плюс 20% за неделю.

Детали: В Украине взлетели цены на капусту. Об этом информирует EastFruit.

Сообщается, что всего за неделю цены на этот овощ выросли сразу на 20% до 7-10 гривен за килограмм.

Эксперты говорят, что предложение капусты сейчас довольно ограничено, так как многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, не исключая, что в ближайшие недели цены на нее могут вырасти еще больше.

При этом оптовые компании проявляют достаточно высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены.

Специалисты информируют, что сейчас стоимость белокочанной капусты в нашей старне уже в среднем на 13% выше, чем в конце ноября 2022-го года.

Резюмируется, что большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего подорожания этой продукции, если погодные условия в ближайшее время не нормализуются.

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