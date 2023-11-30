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Новости > Стало известно, где ситуация с гриппом и коронавирусом в Украине обстоит хуже всего

Стало известно, где ситуация с гриппом и коронавирусом в Украине обстоит хуже всего

Агата Кловская
30.11.23 12:09
146
Стало известно, где ситуация с гриппом и коронавирусом в Украине обстоит хуже всего

Главное: Грипп и коронавирус наступают на Украину. В трех областях превышен эпидемический порог.

Детали: Ситуация с гриппом и коронавирусом в Украине ухудшается. О том, что происходит, в эфире национального телемарафона поведал главный санитарный врач нашей страны Игорь Кузин.

Чиновник сказал, что по территории Украины на данный момент циркулируют сразу тринадцать штаммов коронавируса.

Отмечается, что среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций, среди которых много детей.

Сообщается: «В трех областях Украины превышен эпидемический порог. Это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных до этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры».

Информируется, что с начала эпидемического сезона в общей сложности уже более миллиона украинцев переболели гриппом и коронавирусом.

Уточняется, что, в среднем, за неделю в больницы госпитализируют 4,2 тысячи пациентов.

В то же время, как стало известно, среди всех случаев заболеваемости коронавирус сейчас занимает до 35%.

Резюмируется: «Заболеваемость коронавирусом растет, за последнюю неделю она выросла на 20%, она точно растет среди детей. Также регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок»..

В тему: В Минздраве допустили возвращение карантина в зимний период.

Тэги: общество, грипп, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

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