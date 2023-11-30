Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 328 760 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 328 760 солдат. Уничтожено 5 551 танк.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 30 ноября.

Сообщается, что погибли уже 328 760 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 551 танк, 10 340 боевых бронированных машин, 7 909 артиллерийских систем, 910 РСЗО, 600 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета, 5 954 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 567 крылатых ракет, 22 корабля/катера, одну подлодку, 10 361 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 124 единицы специальной техники.

В тему: В МИД РФ не исключили военный конфликт с НАТО.