Украина получила партию вакцины против штамма «Омикрон»

Главное: Украина получила 203 тыс. доз вакцины против штамма «Омикрон». Вакцина предназначена для бустерной прививки уже прошедших первичный курс вакцинации против COVID-19, сообщили в Минздраве.

Детали: В рамках международной инициативы СOVAX Украина получила более 200 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине 203 тысяч доз вакцины, она будет распределена между областями. СOVAX — это глобальная инициатива, работающая с правительствами и производителями, чтобы обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 по всему миру.

Это обновленная версия вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, адаптированная специально для защиты против штамма «Омикрон».

«Бивалентная вакцина адаптирована специально для защиты против штамма „Омикрон“. Сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов COVID-19, то есть вируса SARS-CoV-2. Все обнаруженные мутации — это отклонение от штамма „Омикрон“, который преобладает в стране», — сообщил замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кузин добавил, что вакцина предназначена для бустерной прививки уже прошедших первичный курс вакцинации против COVID-19. Прививки безвозмездны, вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у семейного врача.

В Украине медики используют для прививки вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Доступна и вакцина от Pfizer против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста.

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