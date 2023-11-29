Стало известно, чем могли отравить жену Буданова

Главное: Жену Буданова могли отравить мышьяком и ртутью. Об этом говорят источники в ГУР.

Детали: Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью. Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

Ранее и Главное управление разведки Минобороны подтверждали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Но их не называли.

По данным источников, Буданову могли отравить мышьяком и ртутью. Скорее всего, жену Буданова «отравили через еду».

В тему: В ГУР подтвердили отравление жены Буданова.