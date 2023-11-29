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Новости > В МИД РФ не исключили военный конфликт с НАТО

В МИД РФ не исключили военный конфликт с НАТО

Александр Панько
29.11.23 14:53
163
В МИД РФ не исключили военный конфликт с НАТО

Главное: Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что между РФ и НАТО возможен военный конфликт. Нельзя «бесконечно посягать» на интересы России на «сердцевинном» для нее направлении, предупредил он.

Детали: Отношения России и НАТО не возобновят отношения в обозримой перспективе. Более того, между ними возможен военный конфликт. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российскому изданию «Известия», обнародованном в среду, 29 ноября.

Так, на вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта, Рябков ответил: «Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами».

По его мнению, нельзя «бесконечно посягать» на интересы России на «сердцевинном» для нее направлении. Рябков назвал это «опасным путём».

«Я не думаю, что отношения России и НАТО возобновятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено из соображений как принципиального, так и практического характера. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, так это самая большая ошибка», — заявил он.

Рябков добавил, что Россия по-прежнему была готова договариваться «только на равноправной и взаимоуважительной основе».

«А уже теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно», — резюмировал он.

В тему: Путин выдал очередную порцию бреда о войне в Украине.

Тэги: конфликт, НАТО, война, Министерство иностранных дел России, Сергей Рябков

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