В ГУР подтвердили отравление жены Буданова

Главное: Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что жена Кирилла Буданова была отравлена. Сейчас супруга главы украинской военной разведки проходит уже завершающийся курс лечения, отметили в ГУР.

Детали: Жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова — Марианна — действительно была отравлена. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода во вторник, 28 ноября.

По его словам, информация, обнародованная сегодня утром СМИ, соответствует действительности.

«Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения», — сказал Юсов и пообещал предоставить больше информации впоследствии.

В свою очередь Украинская правда утверждает, что пострадала не только Марианна Буданова, но еще несколько сотрудников ГУР.

«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: «они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — сообщили источники.

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