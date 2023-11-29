ЕП поддержал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Главное: Руководство Европарламента поддержало начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Лидеры политических групп Европарламента подчеркнули, что Украина для них «является и будет оставаться приоритетом».

Детали: Конференция президентов в Европейском парламенте выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Конференция президентов провела встречу со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Об этом во вторник, 28 ноября, заявила президент Европарламента Роберта Метсола на конференции, посвященной евроинтеграции Украины, сообщает Европейская правда.

«Украина прилагает поразительные усилия (для проведения реформ). И конференция президентов в Европарламенте подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении», — подчеркнула европейская чиновница.

По ее словам, процесс вступления в Евросоюз — это не только перенос европейских законов и правил в национальное законодательство, этот процесс нуждается в преобразованиях в обществе страны.

Лидеры политических групп отметили, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС «геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу».

«Украина является и будет оставаться приоритетом для Европарламента. Украина может рассчитывать на непрерывные усилия и нашу готовность поддерживать легитимные амбиции и стремления украинского народа. Лидеры политических групп планируют усилить сотрудничество с Верховной Радой в 2024 году, в том числе через встречи между комитетами и посредством ознакомительных визитов», — говорится в сообщении.

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