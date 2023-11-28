К концу недели в Украине объявят об изменениях в мобилизации

Главное: Алексей Данилов раскрыл подробности изменений в мобилизации. Он отметил, что Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании для целенаправленного призыва.

Детали: Кабмин намерен изменить порядок мобилизации в Украине. Главная цель изменений состоит в сохранении боеспособности после почти двух лет войны с Россией. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает британское издание The Guardian.

Он сообщил, что об изменениях в мобилизации объявят к концу этой недели.

По его словам, Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании для проведения более целенаправленного призыва и пополнения рядов призывников. Использование этих компаний должно убедить призывников, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам, а не что их «будут просто отправлять на фронт».

«Некоторые люди боятся: боятся умереть, боятся стрелять. Но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом», — пояснил Данилов.

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