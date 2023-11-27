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Новости > ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

Александр Панько
26.11.23 14:55
232
ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

Главное: ТЦК позволят останавливать людей на улице и проверять документы. Ранее это могли делать лишь полицейские. Готовится законопроект. 

Детали: Работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция. Об этом рассказал секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

«Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, потребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — заявил Костенко в эфире Radio NV.

По его словам, такая новация появится в законопроекте, которые разработают до конца года. Ранее его анонсировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Также сотрудники военкомата смогут вести аудио и видеозаписи своего общения с мужчинами на улице, добавил Костенко.

Зеленский также уже анонсировал изменения в ход мобилизации. Судя по заявлениям нардепа — в сторону ужесточения призыва.

Тэги: война в Украине, ТЦК

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