Украинцам напомнили точные даты зимних праздников по новому календарю

Главное: Даты зимних праздников в Украине сместились. Озвучены точные даты по новому календарю.

Детали: В Украине после перехода церкви на новый юлианский календарь сместились даты зимних праздников. Новый год будет после Рождества, как во всем мире. Об этом сказал Георгий Коваленко, священник Православной церкви Украины (ВЦУ) на брифинге.

«6 декабря у нас Николая, 24 декабря — Сочельник, 25 декабря — Рождество, 6 января — Богоявление, Крещение. Таков наш теперь календарь зимних праздников», — сказал он.

По его словам, Новый год будет на святках, то есть после Рождества и до Крещения.

«Теперь у нас, как и во всем мире, Новый год от Рождества Христова», — добавил священник ПЦУ.

Напомним, поместный собор Православной церкви Украины в июле 2023 года принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новому лианскому стилю в другие даты. В частности:

— День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;

— Рождество — 25 декабря вместо 7 января;

— Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря вместо 8 января;

— День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) — 31 декабря вместо 13 января;

— Крещение Господне — 6 января вместо 19 января;

— Сретение Господне — 2 февраля вместо 15 февраля.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

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